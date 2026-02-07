إعلان

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

كتب : عمار عبدالواحد

04:29 م 07/02/2026

اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج

اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 78%.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على مواصلة التفوق والنجاح، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين بالمنظومة التعليمية، ومشيرًا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة تسهم في بناء الوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 99 ألفًا و729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و95 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 77 ألفًا و776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 78%.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إدارة البلينا التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 91%، تلتها إدارتا دار السلام وجرجا بنسبة نجاح 87%، بينما جاءت إدارة أخميم في المركز الثالث بنسبة نجاح 86%.

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية

