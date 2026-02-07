بالصور- تيفاني ترامب وزوجها يتجولان بين معابد الأقصر

واصلت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة زوجها رجل الأعمال مايكل بولس، جولتهما السياحية بمحافظة الأقصر، حيث قاما اليوم بزيارة عدد من أبرز المعالم الأثرية في البر الغربي، وذلك ضمن زيارة خاصة تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بكنوزها التاريخية.

وشملت الزيارة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، أحد أهم المعابد الجنائزية في التاريخ الفرعوني، والذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد وموقعه المهيب بين جبال طيبة، حيث أبدى الزوجان إعجابهما بعظمة النقوش والتماثيل التي توثق حقبة مهمة من تاريخ مصر القديمة.

كما تضمنت الجولة زيارة وادي الملوك، الذي يضم مقابر أشهر ملوك الدولة الحديثة، ويُعد من أهم المواقع الأثرية على مستوى العالم، لما يحتويه من كنوز فرعونية ونقوش ملونة تحكي تفاصيل الحياة والمعتقدات الدينية لدى المصريين القدماء.

وأكد مصدر بمنطقة آثار الأقصر أن برنامج الزيارة يأتي ضمن جولة موسعة تشمل عددًا من المعالم التاريخية بالمحافظة، في ظل اهتمام متزايد من السائحين والزائرين بالأقصر، باعتبارها متحفًا مفتوحًا للحضارة الفرعونية.

وتواصل مدينة الأقصر جذب شخصيات وزوار من مختلف دول العالم، لما تمتلكه من إرث حضاري وإنساني فريد يجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.