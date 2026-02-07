بعدما ذكرت اسمها.. مها نصار تحذف منشور خلافها مع فنانة شهيرة

حذفت الفنانة مها نصار، منشورًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"، كانت كشفت من خلاله تفاصيل خلافها مع فنانة شهيرة، والذي وقع في كواليس تصوير مسلسل يجمعهما ومن المقرر عرضه قريبا.

مها نصار أعلنت قبل ساعات تفاصيل الخلاف، وقامت بتعديل المنشور الذي كتبته أكثر من مرة، قبل أن تقوم بحذفه، معلنة في واحد من التعديلات، الاسم الأول للفنانة، وكتبت "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك لإن ده يخصك لوحدك لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس، وتحاولي طول الوقت تقلي مني وتكسريني، وتقلي أدبك عليا مستحيل أسامحك أبدا مهما كانت النتيجة".

وأضافت "مع العلم إني اشتكيت لكل الناس وشافوها وبقالي اكتر من شهرين ساكتة، والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا ماليش في كلمة كل عيش واعمل نفسك مش واخد بالك، أنا جاية أعمل حاجة بحبها ومش مضطرة انزل من نفسي أبدا، ثانيا أكل العيش من غير كرامة ده قلة قيمة".

وفي تعديلها الأخير على المنشور، قامت بوضع الاسم الأول من الفنانة التي تقصدها، قائلة "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

جدير بالذكر أن مها نصار تشارك في رمضان 2026 ببطولة مسلسلين، الأول "مناعة" بطولة هند صبري، ميمي جمال، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، محمد أنور، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

والعمل الثاني هو مسلسل على قد الحب، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، إخراج خالد سعيد