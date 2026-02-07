ضربة "خاتم" تشعل نزاع عائلي في الوراق وتنتهي بالسجن

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بضرب مصمم جرافيك بجزيرة محمد بالوراق، بخاتم في الوجه إثر مناكفة بينهما على نزاع عائلي حول قطعة أرض.

ترأس هيئة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 11652 لسنة 2023 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 6637 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن "حسام.ا" أحدث عمدًا بالمجني عليه "محمد ي" ضربا، إثر خلاف عائلي سابق فيما بينهما بأن سدد له عدة ضربات بالأيدي بخاتم استقرت بوجهه وأنفه. ما أحدثت عاهة مستديمة و كسر بالأنف.

واستمعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، للمجني عليه "محمد ي"، مصمم جرافيك، وأكد أنه على إثر خلف عائلي سابق فيما بينه وبين المتهم "حسام"، وحال تواجده رفقة والده بمحل عملهما (قطعة أرض)، فوجيء بحضور المتهم إليه ونشب بينهما مشادة كلامية على إثرها تعدى المتهم عليه ضربا بالأيدي بخاتم ما تسبب في إصابته بكسر في الأنف.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود جرح قطعي وكسر بالأنف، مما يمثل عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10 %.