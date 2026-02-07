قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة مالك "سوبر ماركت" بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة، ابنة جيرانه، بمنطقة كفر طهرمس، أثناء شرائها بعض المتطلبات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين: عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وبحضور سكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 24091 لسنة 2025 (جنايات بولاق الدكرور)، والمقيدة برقم 7516 لسنة 2025 كلي، أن المتهم "محمد. ع" (51 عامًا)، صاحب "سوبر ماركت"، هتك عرض الطفلة المجني عليها "ك. ح" —التي لم تبلغ ثمانية عشر عامًا— بالقوة أكثر من مرة، وذلك داخل المحل الخاص به أثناء تواجدها لشراء بعض مستلزمات أسرتها.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم استغل حداثة سن الطفلة وانفرد بها، وأتى بجرمه بأن قبّلها وتحسس مناطق حساسة بجسدها، معرضًا حياتها وأمنها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة (7 سنوات) على سبيل الاستدلال، والتي أكدت أنه حال شرائها بعض مستلزمات المنزل من "السوبر ماركت" الخاص بالمتهم، قام الأخير بهتك عرضها، مما دفعها لإبلاغ والديها اللذين حررا محضرًا بالواقعة.

وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي هتك عرض طفلة وتعريض حياتها للخطر، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

