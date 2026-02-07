إعلان

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كتب : محمد نصار

03:01 م 07/02/2026

طقس القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد،ف ي بيان، قبل قليل، إنه يسود غدًا الأحد ارتفاع آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على اغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ س، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد قد تكون حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وحذرت الهيئة، من أتربة عالقة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اخبار الطقس الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
زووم

فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
مصراوى TV

بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
رمضان 2026.. طرح "البوستر" الرسمي لمسلسل "النص التاني"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "البوستر" الرسمي لمسلسل "النص التاني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه