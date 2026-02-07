حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد،ف ي بيان، قبل قليل، إنه يسود غدًا الأحد ارتفاع آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على اغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ س، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد قد تكون حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وحذرت الهيئة، من أتربة عالقة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

