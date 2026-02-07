أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بعدد من كليات ومعاهد الجامعة، تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وجاهزية الكليات لاستقبال الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، التي شملت كليات المجمع الطبي، والمجمع العلمي للعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعددًا من عمداء الكليات والمعاهد.

ووجّه قنصوه بالاستفادة من برامج الدرجات العلمية المزدوجة التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الجامعات الدولية الكبرى، بما يسهم في إعداد خريجين منافسين على المستوى العالمي.

كما كلف عمداء الكليات بالالتزام بخريطة جداول المحاضرات ومواعيد خروج الموظفين، نظرًا لتزامن الدراسة مع تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل، مشيرًا إلى التنسيق مع محافظة الإسكندرية لتنظيم مواعيد المحاضرات بفوارق زمنية تصل إلى نصف ساعة بين الكليات المختلفة.

وأوضح أن مشروع تطوير ترام الرمل يأتي ضمن إنشاء منظومة نقل جماعي حضارية تليق بالإسكندرية، إلى جانب مشروع المترو الذي سيربط شرق المدينة بغربها، ويسهم في خلق امتداد عمراني جديد.

واطمأن رئيس الجامعة على اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الدراسة، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، ومنظومات الكهرباء والصرف الصحي والحماية من الحريق، إلى جانب تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، وتجميل الحدائق.

وأكد قنصوه على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، تشمل فعاليات ثقافية ورياضية وندوات تثقيفية، لتعزيز مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم، وزيادة مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية.