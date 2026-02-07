التلفزيون الجزائري: إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات

مصراوي

أعلن التلفزيون الجزائري، أن الحكومة الجزائرية تباشر في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال التلفزيون الجزائري في بيان له السبت: "باشرت الجزائر الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة, الموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر 2014".

وتابع التلفزيون الجزائري في بيانه: "وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة, يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية, موازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو), للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة".