فيديو صادم | الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالشرقية

كتب : علاء عمران

04:26 م 07/02/2026

المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على سيدة مسنة بالضرب باستخدام عصا خشبية في الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين في مقطع الفيديو (سيدة مسنة وكريمتها – مقيمتان بدائرة مركز شرطة الزقازيق). وأمكن ضبط الثانية وبحوزتها العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، لرغبة والدتها في الجلوس الدائم أمام المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الشرقية اعتداء سيدة على والدتها

