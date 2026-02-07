وزير الإسكان يتابع مشروعات "سملا وعلم الروم" ورأس الحكمة الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز القرى السياحية، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية بمنطقتي سملا وعلم الروم ومدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الحكمة - المشرف على قطاعات تنمية الساحل الشمالي.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها مشروعات منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وأعمال القطع والتسوية للأراضي، وموقف تسليم الأراضي والتواجدات، بجانب استعراض مستجدات موقف المشروعات بالأراضي البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري، والمخصصة لأصحاب التواجدات وموقف تنفيذ المدرسة التجريبية والخدمات، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، بجانب استعراض موقف الأراضي البديلة جنوب الطريق الدولي الساحلي.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضي بمنطقتي التجمع العمراني الجديد "سملا وعلم الروم"، شاملا استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقتين، مستجدات حصر التواجدات، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، بإعداد تقرير دوري بموقف التسليمات الخاصة بالأراضي التواجدات بمناطق التنمية "سملا وعلم الروم"، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوحيد وتضافر الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.

