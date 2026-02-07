سقط في الملعب.. تشييع جثمان شاب توفي أثناء مباراة كرة قدم بالفيوم (صور)

خيم الحزن والأسى على أبناء مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عقب الوفاة المفاجئة للشاب أحمد محمود معوض، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم ودية بأحد الملاعب الخاصة بالمدينة، في واقعة هزت مشاعر الأهالي.

وأكد شهود عيان وأصدقاء الفقيد أن أحمد كان يلعب مع زملائه خلال فترة راحته، حيث كان يدير محلًا لبيع أجهزة واكسسوارات الهواتف المحمولة. وفجأة سقط على أرضية الملعب نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وسط ذهول اللاعبين والمشاهدين.

على الفور هرع زملاؤه إلى نقله لمستشفى إطسا المركزي، الذي يبعد نحو 200 متر عن الملعب، لإجراء الإسعافات الأولية، إلا أن القدر كان أسرع، حيث أعلن الأطباء وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وسط حالة صدمة وبكاء بين زملائه وأهله.

عرف الفقيد بين أهالي المدينة بحسن الخلق وسيرة طيبة، وهو ما ظهر جليًا في صفحات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى دفتر عزاء افتراضي، حيث نعاه المئات بكلمات مؤثرة، واصفين رحيله بـ"وجع القلب" وصدمة "الموت المفاجئ".

وقال المحاسب خليل عبد التواب: "غادرنا بجسده وهو يمارس ما يحب، لكن ذكراه الطيبة ستظل باقية في قلوب كل من عرفه. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع الآلاف من أبناء مدينة إطسا والمناطق المجاورة جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن العميق. وأوضح أحد أصدقاء الفقيد أنه كان يعاني من أمراض بالقلب، ورغم ذلك استمر في ممارسة هوايته المفضلة لكرة القدم.