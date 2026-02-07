إعلان

سقط في الملعب.. تشييع جثمان شاب توفي أثناء مباراة كرة قدم بالفيوم (صور)

كتب : حسين فتحي

03:05 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شاب توفي أثناء مباراة كرة قدم بالفيوم (2)
  • عرض 5 صورة
    أحمد محمولاً على الأعناق
  • عرض 5 صورة
    وفاة لاعب أثناء لعبه مباراة كرة قدم
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شاب توفي أثناء مباراة كرة قدم بالفيوم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيم الحزن والأسى على أبناء مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عقب الوفاة المفاجئة للشاب أحمد محمود معوض، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم ودية بأحد الملاعب الخاصة بالمدينة، في واقعة هزت مشاعر الأهالي.

وأكد شهود عيان وأصدقاء الفقيد أن أحمد كان يلعب مع زملائه خلال فترة راحته، حيث كان يدير محلًا لبيع أجهزة واكسسوارات الهواتف المحمولة. وفجأة سقط على أرضية الملعب نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وسط ذهول اللاعبين والمشاهدين.

على الفور هرع زملاؤه إلى نقله لمستشفى إطسا المركزي، الذي يبعد نحو 200 متر عن الملعب، لإجراء الإسعافات الأولية، إلا أن القدر كان أسرع، حيث أعلن الأطباء وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وسط حالة صدمة وبكاء بين زملائه وأهله.

عرف الفقيد بين أهالي المدينة بحسن الخلق وسيرة طيبة، وهو ما ظهر جليًا في صفحات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى دفتر عزاء افتراضي، حيث نعاه المئات بكلمات مؤثرة، واصفين رحيله بـ"وجع القلب" وصدمة "الموت المفاجئ".

وقال المحاسب خليل عبد التواب: "غادرنا بجسده وهو يمارس ما يحب، لكن ذكراه الطيبة ستظل باقية في قلوب كل من عرفه. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع الآلاف من أبناء مدينة إطسا والمناطق المجاورة جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن العميق. وأوضح أحد أصدقاء الفقيد أنه كان يعاني من أمراض بالقلب، ورغم ذلك استمر في ممارسة هوايته المفضلة لكرة القدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشييع جثمان محافظة الفيوم مدينة إطسا مستشفى إطسا المركزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيناريوهان.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
أخبار البنوك

سيناريوهان.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
زووم

فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"
أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
أجهزة متنوعة

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
رمضان 2026.. طرح "البوستر" الرسمي لمسلسل "النص التاني"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح "البوستر" الرسمي لمسلسل "النص التاني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه