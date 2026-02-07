بعصا خشبية.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل سائق توك توك بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقاً على كل من:كريم سامح شعبان، ومحمود عبدالله عبدالقادر، والسجن المؤبد للمتهم خميس عبدالله عبدالقادر، لاتهامهم بقتل سمير صالح، سائق توك توك، والتى تربطهم علاقة مصاهرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية كل من المستشارين نبيل سعد إبراهيم، أحمد حسن حمودة، طاهر جابر الخراش، ببراءة المتهم الرابع محمد عبدالله عبدالقادر، من الاتهامات المنسوبة إليه.

كان سمير صالح، سائق توكتوك، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات أسرية، بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار.

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بوصول المجني عليه إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من: كريم سامح شعبان، خميس عبدالله عبدالقادر، محمود عبدالله عبدالقادر، جرى ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وعرضهم على جهات التحقيق.