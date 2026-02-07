إعلان

فتحي عبدالوهاب يهدد حمادة هلال في إعلان الجزء السادس من "المداح"

كتب : مروان الطيب

12:58 م 07/02/2026 تعديل في 02:05 م
نشر الفنان حمادة هلال الإعلان الرسمي للجزء السادس من مسلسل "المداح" بعنوان "أسطورة النهاية" عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر الفنان حمادة هلال وهو يدخل في تحد جديد ضد الشخصية التي يجسدها الفنان فتحي عبدالوهاب ضمن أحداث المسلسل، ويقوم الأخير بتهديده.

تدور أحداث مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا:

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"

كزبرة يرقص بالعصا ويغني مع أهالي الأقصر في كواليس "بيبو"

حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة النهاية انستجرام

