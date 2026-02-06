صحة الإسكندرية: 11 ألف مستفيدة في ختام حملة "مشوار الألف الذهبية" (صور)

المنيا-جمال محمد:

صرحت النيابة العامة بمركز ملوي، مساء اليوم الجمعة، بدفن جثامين أربعة أطفال لقوا مصرعهم، إثر انهيار جزئي لسور بمحيط دير أبو فانا بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتسلم الأهالي جثامين الضحايا الأربعة من مشرحة مستشفى ملوي، تمهيداً لدفنهم بمسقط رأسهم في قراهم بمركز ديرمواس جنوبي المحافظة، عقب الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وكان الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة 4 آخرين، جميعهم كانوا في زيارة للدير والذي تتوافد عليه الزيارات صباح كل يوم جمعة، وأسفر الحادث عن إصابتهم بجروح خطيرة.

وضمت أسماء المتوفين كل من: بدر شنودة حنا، 7 سنوات، وشقيقه تواضروس، 10 سنوات، نادية أشرف يونان، 11 سنة، شنودة باسم إبراهيم، 10 سنوات.

كما أصيب: مريم أشرف يونان، 8 سنوات، توماس صموئيل رشدي، 7 سنوات، و2 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، عصر اليوم، إخطاراً بوقوع حادث انهيار جزئي لسور حديث، في الصحراء الغربية بمحيط دير أبو فانا ( خارج المنطقة الأثرية)، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم أطفال، في حصيلة مبدأية، وتوفي بعضهم في وقت لاحق.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

