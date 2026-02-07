إعلان

الصين تحذر من تهديد زيارة ترامب بسبب مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان

كتب : مصراوي

12:57 ص 07/02/2026

الصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
حذرت الصين من أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان قد تهدد الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن مسؤولين صينيين أبلغوا الجانب الأمريكي أن استمرار صفقات السلاح مع تايوان قد يلقي بظلال سلبية على الزيارة المرتقبة.

وأكدت الصحيفة أن بكين تعتبر دعم واشنطن العسكري لتايوان مساسًا مباشرًا بسيادتها، وخطوة من شأنها تعقيد العلاقات الثنائية في توقيت حساس.

وأشارت إلى أن التحذير الصيني جاء بالتزامن مع محادثات دبلوماسية غير معلنة، في محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في صفقات التسليح.

ولفت التقرير إلى أن زيارة ترامب، في حال إتمامها، تُعد محطة مهمة في العلاقات الأمريكية الصينية، وسط ملفات خلافية متشابكة تتصدرها تايوان والتجارة والأمن الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين تهديد زيارة ترامب مبيعات السلاح الأمريكية تايوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
زووم

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
شئون عربية و دولية

سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل
أخبار مصر

مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان