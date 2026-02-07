الصين تحذر من تهديد زيارة ترامب بسبب مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان



وكالات

حذرت الصين من أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان قد تهدد الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن مسؤولين صينيين أبلغوا الجانب الأمريكي أن استمرار صفقات السلاح مع تايوان قد يلقي بظلال سلبية على الزيارة المرتقبة.

وأكدت الصحيفة أن بكين تعتبر دعم واشنطن العسكري لتايوان مساسًا مباشرًا بسيادتها، وخطوة من شأنها تعقيد العلاقات الثنائية في توقيت حساس.

وأشارت إلى أن التحذير الصيني جاء بالتزامن مع محادثات دبلوماسية غير معلنة، في محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في صفقات التسليح.

ولفت التقرير إلى أن زيارة ترامب، في حال إتمامها، تُعد محطة مهمة في العلاقات الأمريكية الصينية، وسط ملفات خلافية متشابكة تتصدرها تايوان والتجارة والأمن الإقليمي.