جنازة واحدة لـ4 أطفال.. "قداس الوداع" لضحايا حادث "أبو فانا" -صور

كتب : مصراوي

10:24 م 06/02/2026
المنيا - جمال محمد:

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، ورئيس دير أبو فانا والأنبا بقطر أسقف ديرمواس، مساء اليوم الجمعة، قداس الجنازة على جثامين أربعة أطفال لقوا مصرعهم، إثر انهيار جزئي لسور بمحيط دير أبو فانا بالصحراء الغربية بمركز ملوي جنوبي غرب المنيا.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز ديرمواس عقب وفاة الأطفال الأربعة، الذين خرجوا في رحلة صباح اليوم لزيارة الدير وعادوا جثامين هامدة.

وكان الأهالي قد تسلموا جثامين الضحايا الأربعة من مشرحة مستشفى ملوي، تمهيداً لدفنهم بمسقط رأسهم في قراهم بمركز ديرمواس جنوبي المحافظة، إذ أسفر الحادث عن مصرع كل من: بدر شنودة حنا، 7 سنوات، وشقيقه تواضروس، 10 سنوات، نادية أشرف يونان، 11 سنة، شنودة باسم إبراهيم، 10 سنوات.

كما أصيب: مريم أشرف يونان، 8 سنوات، توماس صموئيل رشدي، 7 سنوات، و2 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً عصر اليوم، بوقوع حادث انهيار جزئي لسور حديث، في الصحراء الغربية بمحيط دير أبو فانا ( خارج المنطقة الأثرية)، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم أطفال، في حصيلة مبدأية، وتوفي بعضهم في وقت لاحق.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

اقرأ أيضاً:

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا

وفاة 4 أطفال وإصابة آخرين بانهيار سور بمحيط دير أبو فانا بالمنيا

