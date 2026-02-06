بينها دواجن ولانشون.. ضبط 8 أطنان مواد غذائية فاسدة بالوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

تمكّنت حملة رقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومباحث التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف من الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة .

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه أثناء تفتيش السيارة تبين أنها تحمل شحنة تزيد عن (8) أطنان من المنتجات الغذائية والدواجن المجمدة، منها كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر وخالية تماماً من أي بيانات.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى إلي بيان المضبوطات كالآتي:

1. إجمالي كميات اللانشون بأنواعه المختلفة: (4347) كجم

2. إجمالي كميات الحلاوة الطحينية: حوالي (1700)كجم.

3. إجمالي كميات الدواجن المجمدة: (2025) كيلوجراماً.

مؤكدًة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن المضبوطات.

وأكدت الدكتورة سلوى أن الحملات التموينية والتفتيشية ستستمر بشكل مكثف لكشف المخالفات، وحثت على ضرورة التحقق من بيانات الصلاحية والبيانات الموضحة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي سلع مشكوك في صلاحيتها أو عدم وجود بيانات مدونة عليها.

شارك في الحملة: زويد أبوطالب مدير إدارة الرقابة، وياسر ملك مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، ومحمود عنبر مأمور ضبط قضائي بإدارة الرقابة.