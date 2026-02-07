سوهاج- عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على مستشفى سوهاج التعليمي، عقب وفاة أخصائي التمريض حسين عبد الرحيم، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله داخل قسم العناية المركزة، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ بعضلة القلب.

وأفادت مصادر طبية، بأن الفقيد شعر بإجهاد شديد بشكل مفاجئ خلال نوبة عمله داخل وحدة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية سريعًا ويسقط فاقدًا للوعي، ما دفع زملاءه إلى التدخل الفوري ومحاولة إنقاذه.

وانتقل الفريق الطبي وتم التعامل مع الحالة، واستخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي في محاولة لإعادة استقرار حالته الصحية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ولفظ المذكور داخل المستشفى، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الطاقم الطبي وهيئة التمريض، الذين ودعوا زميلهم في مشهد إنساني مؤلم، بعدما رحل وهو يؤدي واجبه المهني ورسالته الإنسانية.