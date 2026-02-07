إعلان

رحل وهو ينقذ المرضى.. وفاة أخصائي تمريض داخل "عناية" مستشفى سوهاج التعليمي

كتب : عمار عبدالواحد

12:04 ص 07/02/2026

الراحل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

خيم الحزن على مستشفى سوهاج التعليمي، عقب وفاة أخصائي التمريض حسين عبد الرحيم، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله داخل قسم العناية المركزة، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ بعضلة القلب.

وأفادت مصادر طبية، بأن الفقيد شعر بإجهاد شديد بشكل مفاجئ خلال نوبة عمله داخل وحدة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية سريعًا ويسقط فاقدًا للوعي، ما دفع زملاءه إلى التدخل الفوري ومحاولة إنقاذه.

وانتقل الفريق الطبي وتم التعامل مع الحالة، واستخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي في محاولة لإعادة استقرار حالته الصحية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ولفظ المذكور داخل المستشفى، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الطاقم الطبي وهيئة التمريض، الذين ودعوا زميلهم في مشهد إنساني مؤلم، بعدما رحل وهو يؤدي واجبه المهني ورسالته الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رحيل أخصائي تمريض وهو ينقذ المرضى وفاة أخصائي تمريض داخل عناية مستشفى سوهاج التعليمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
زووم

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
زووم

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
بعد تجربة خالد الصاوي.. هل الاكتئاب يسبب خسارة الوزن؟
نصائح طبية

بعد تجربة خالد الصاوي.. هل الاكتئاب يسبب خسارة الوزن؟
"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان