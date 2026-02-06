إعلان

بسبب خلافات أسرية.. شاب يطعن زوجته بسلاح أبيض في سوهاج

كتب : مصراوي

08:44 م 06/02/2026

شاب يطعن زوجته بسلاح أبيض في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطعنة سلاح أبيض على يد زوجها؛ بسبب خلافات أسرية، بنجع حمد بناحية قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "بسمة. ع" 22 عامًا مصابة بطعنة سوهاج أبيض وحالتها العامة خطيرة، ادعاء تعدي الزوج عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مقتل ربة منزل شرطة طهطا

