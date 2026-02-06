صحة الإسكندرية: 11 ألف مستفيدة في ختام حملة "مشوار الألف الذهبية" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

شهد جراج استاد الإسكندرية الرياضي الدولي انطلاق فعاليات اليوم الرياضي لسباقات السيارات، اليوم الجمعة، والذي جمع عدداً كبيراً من ممارسي ومحبي رياضات المحركات في مصر، وذلك بالتنسيق مع أجهزة محافظة الإسكندرية وبالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري.

توفير بيئة آمنة للرياضة

هدفت الفعالية بشكل أساسي إلى توفير مساحة مجهزة وآمنة لهواة رياضة "الدريفت" (Drifting) لممارسة نشاطهم داخل إطار تنظيمي وقانوني.

وأكد القائمون على الحدث أن اختيار ساحة استاد الإسكندرية جاء لضمان توافر معايير السلامة اللازمة للمتسابقين والجمهور، بعيداً عن ممارسة هذه الرياضة في الطرق العامة بشكل غير آمن.

مشاركات متنوعة

تضمن اليوم الرياضي عرضاً متنوعاً لعدة فئات من المحركات، حيث شاركت مجموعات من السيارات الكلاسيكية، والسيارات المعدلة بأنواعها، بالإضافة إلى فرق الرالي المصرية والدولية.

كما شهد الحدث حضوراً لافتاً لجروبات الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي (4x4)، مما جعل من الفعالية ملتقى شاملاً لمختلف الرياضات الآلية.

البطولة الأولى من نوعها

وعلى هامش اليوم الرياضي، أعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم منافسة جديدة وبطولة مميزة تُقام لأول مرة في مصر، تهدف إلى رفع المستوى التنافسي بين المتسابقين وتطوير مهاراتهم في التحكم والقيادة وفق قواعد احترافية.

اهتمام شبابي

ويأتي هذا الحدث استجابةً للاهتمام المتزايد من شباب الإسكندرية برياضة السيارات، حيث تسعى الجهات المنظمة إلى استيعاب هذه المواهب وتوفير الأماكن المخصصة لها، مع الالتزام بكافة التجهيزات الفنية والأمنية التي تتطلبها مثل هذه السباقات.