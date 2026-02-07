سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي

وكالات

نفت سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية الأنباء المتداولة على بعض منصات الإعلام بشأن رفضها استخراج تأشيرات لمشجعي نادي الجيش الملكي للدخول إلى الأراضي المصرية من أجل حضور مباراة النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي.

وقالت السفارة في بيان لها الجمعة، إن سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية تهدي أطيب التحيات، وتتشرف بالإفادة بما يلي اتصالاً بما تم تداوله إعلامياً بشأن طلبات مشجعي نادي الجيش الملكي للحصول على تأشيرة دخول للأراضي المصرية لحضور مباراة النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي يوم 13 فبراير في القاهرة:

وأكدت السفارة المصرية أنها لم تتلقَ طلبات التأشيرات الخاصة بمشجعي نادي الجيش الملكي إلا يوم الخميس 5 فبراير الجاري، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة من جانب شركة السياحة التي تقدمت بها، بما يشمل معلومات حول حجوزات رحلات الطيران، وتتحمل تلك الشركة المسؤولية الكاملة في التأخير في تقديم طلبات التأشيرة أخذاً في الاعتبار علمها الكامل بالإجراءات المتبعة في ضوء تعاملها السابق مع السفارة.

وأوضحت أنه فور تلقي القسم القنصلي بالسفارة المصرية للطلبات وكافة المستندات والمعلومات المطلوبة وفقاً للإجراءات المتبعة، تم التعامل معها بشكل فوري وتم منح كافة التأشيرات اليوم الجمعة 6 فبراير وفي وقت قياسي مقارنة بالفترة الزمنية العادية للتعامل مع تلك الطلبات.

ونفت السفارة المصرية بشكل قاطع رفض أي طلبات تأشيرات تم التقدم بها مع المستندات المطلوبة السليمة أو وجود أي طلبات معلقة لم يتم التعامل معها.

كما أكدت السفارة المصرية حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين من دولة المغرب الشقيقة للسفر إلى مصر، بما في ذلك لحضور الفعاليات الرياضية الكبرى.

وفي هذا السياق، تود السفارة التأكيد على الإجراءات التي سبق لها الإعلان عنها في شهر أكتوبر الماضي من حيث إمكانية المواطنين المغاربة الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية بشكل مباشر من مختلف المنافذ البرية والبحرية في حالة حصولهم على إقامات أو تأشيرات سارية مستخدمة من دول شنغن أو أمريكا أو كندا أو بريطانيا أو اليابان أو أستراليا أو نيوزيلندا، بالإضافة إلى المقيمين بدول الخليج.

وفي ختام البيان، أعربت السفارة المصرية عن خالص تحياتها.