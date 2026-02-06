بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها

حلت الفنانة نورا السباعي ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

وتحدث "نورا" عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، والسبب وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن انقاص قرابة 100 كيلو من وزنها قالت: "انا عملت تكميم معدة وخسيت فوق الـ 100 كيلو ورجعتهم تاني دلوقتي والمشكلة لما دخلت اعمل عملية التكميم كان فيه مشكلة والدكتور قالي لقينا المعدة طولية مش مدورة ومعرفش يشيل كمية كبيرة وكنت باكل وانا واقفة والأكل كان بينزل بالطول، وقالي وقت العملية مش هتخسي أوي بس هتساعدك وابتديت ألعب جيم وكنت في العادي اشترك في الجيم وماروحش".

وتابعت: "لقيت نفسي التزمت وبقيت اروح الجيم على طول ولقيت نفسي فعلا بخس، والناس بقت تروح للدكتور تقوله عايزين نعمل عملية نورا".

آخر مشاركات نورا السباعي الفنية

كانت آخر مشاركات نورا السباعي بمسلسل "عائلة صالح" عام 2017.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة صالح، حيث تتعرض العائلة وأفرادها لعدد من المواقف الاجتماعية التي تطرح عدد من المشكلات الموجودة في المجتمع المصري، كل هذا في إطار كوميدي.

