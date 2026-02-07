إعلان

قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

12:34 ص 07/02/2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

(أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة، مساء الجمعة، فيما أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي "سعير" و"بيت أمر" بمحافظة الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في محيط مخيم الأمعري للاجئين، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت لاحق، أطلقت قوات الاحتلال قنبلة مضيئة فوق مخيم الأمعري، دون أن يبلغ عن مداهمات.

وفي الخليل، أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سعير وبيت أمر بمحافظة الخليل.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية اقتحام المنازل

