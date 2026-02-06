غدًا.. عودة الدراسة بالترم الثاني 2026 في 13 محافظة

تشهد مدارس المحافظات التي تعمل يوم السبت، عودة الدراسة غدًا الموافق7 فبراير 2026 مع بدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء إجازة نصف العام رسميًا.

وتشمل هذه المحافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، أما باقي المدارس على مستوى الجمهورية، فتبدأ الدراسة يوم الأحد 8 فبراير 2026.

الجدير بالذكر ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اكتمال الاستعدادات بجميع مدارس العاصمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

