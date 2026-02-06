إعلان

أمانة التراث والهوية المصرية بـ"الجبهة الوطنية" تعقد أول اجتماعاتها

كتب- عمرو صالح:

06:34 م 06/02/2026
عقدت أمانة التراث والهوية المصرية بحزب الجبهة الوطنية أول اجتماعاتها بمقر الحزب، برئاسة النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، وذلك في إطار تدشين عمل الأمانة ووضع ملامح خطتها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان الحزب ناقش الاجتماع خطة عمل الأمانة في ما يخص حماية التراث المصري بجميع فروعه، وعلى رأسها القوانين والتشريعات المنظمة لمستويات الحماية المختلفة لكافة أنواع التراث المادي الملموس، بما يشمل التراث المعماري والآثار والعناصر البصرية ذات القيمة التاريخية.

كما تناولت الأمانة ملف التراث اللامادي المصري العريق، وبحثت آليات دعم جهود الدولة في تسجيله وحفظه وصونه، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الحضاري الضخم ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتطرق الاجتماع، باستفاضة، إلى أوجه التعاون المنتظرة بين الدولة ومؤسساتها المختلفة، وفي مقدمتها وزارات الإعلام والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والشباب والرياضة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية المصرية المتميزة وتعزيزها.

وأكدت النائبة داليا السعدني، أمينة أمانة التراث والهوية المصرية، إيمان حزب الجبهة الوطنية الراسخ بدوره في مساندة جهود الدولة، وبذل كل ما يلزم لحماية الهوية المصرية من أي تشويه أو طمس، مشددة على أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية الوطنية، لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز روح الانتماء لدى جموع المصريين، خاصة فئة الشباب.

حزب الجبهة الوطنية التراث والهوية داليا السعدني

