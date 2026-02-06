وقف مجلس نادي الجمارك الرياضي بالإسكندرية وإحالته للنيابة.. لهذا السبب

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، صدور قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء الذي يحمل قراره الوزاري رقم (1501) لسنة 2025 بسبب مخالفات مالية وإدارية، جاء لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة مجلس الإدارة، تطبيقًا للمادة 97 من اللائحة المالية الموحدة.

لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي

تضمن القرار تشكيل لجنة إدارية مؤقتة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتسيير شؤون النادي، لحين صدور قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية أو ذوي الخبرة.

وأكدت المديرية أن القرار نافذ وسارٍ بكافة آثاره القانونية، ويترتب عليه حظر أي تعامل مالي أو إداري مع المجلس المستبعد، مع الاعتداد قانونًا فقط باللجنة المؤقتة المعتمدة.

تعليمات للأعضاء المفصولين والعاملين

أهابت المديرية بالأعضاء الصادر بحقهم قرارات فصل سابقة، ضرورة التوجه إلى مقر النادي بمنطقة "باب 14 - الجمرك" لتقديم طلبات التظلم والمستندات المطلوبة لدراستها قانونًا.

كما وجهت المديرية كافة العاملين بالنادي بضرورة التوجه للجنة الإدارية المؤقتة بمقر النادي لاستيفاء أوراقهم والمستندات المطلوبة لضمان انتظام العمل.

الحفاظ على المال العام

وشددت مديرية الشباب والرياضة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية.

كما طالبت وسائل الإعلام والجمهور بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مع الاحتفاظ بحقها القانوني تجاه أي تجاوزات.