ظاهرة تحدث سنويًا.. ورد النيل يُغطي شواطئ بورسعيد (صور)

ألقت أمواج البحر كميات كبيرة من ورد النيل بطول شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في ظاهرة تتكرر سنويًا، معروفة لدى أبناء بورسعيد وزوارها في نفس التوقيت تقريبًا من كل عام.

وترجع كثافة ظهور ورد النيل على شواطئ بورسعيد إلى فتح الأجهزة المعنية البوغاز بمنطقة غرب بورسعيد، لتخرج المخلفات معها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من ورد النيل القادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف في منطقة الملاحات، والتي تقذف بها الأمواج على الشواطئ.

ويكثف رجال جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ باستخدام المعدات الخاصة بهم لإزالة ورد النيل، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة أمام زوارها في عطلة نهاية الأسبوع.

ويُعتبر نبات ورد النيل أحد النباتات المائية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء والأكسجين الذائب في مياه البحر، ويتكاثر بسرعة كبيرة ويطفو على سطح الماء.