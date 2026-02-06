لحق بحب عمره.. وفاة عريس المنيا بعد ساعات من مصرع عروسته

لحق عريس بمحافظة المنيا بعروسته إلى الدار الآخرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته البالغة التي لحقت به في حادث "زفة الموت" المأساوي على الطريق الدائري ببني مزار، ليفارقا الحياة سويًا وتُكتب شهادة وفاتهما قبل أن تبدأ رحلتهما الزوجية.

ولفظ الشاب "أحمد كرامات عبدالعليم"، 22 سنة، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد فشل كافة المحاولات الطبية لإنقاذه من الكسور الخطيرة التي أصابته، وذلك بعد ساعات قليلة من مصرع شريكة حياته "أمل عدلي أحمد"، 18 سنة، التي توفيت في الحال بموقع الحادث.

مأساة مزدوجة

وشهد الطريق الدائري بمدينة بني مزار، بالقرب من قريتي شلقام والقيس، الحادث الأليم بانقلاب سيارة الزفاف عقب اصطدامها بسيارة أخرى، مما حول ليلة الفرح إلى مأتم ومأساة إنسانية هزت أرجاء المحافظة، وأسفرت أيضًا عن إصابة شقيقة العروس وشخصين آخرين بإصابات متفرقة.

نهاية الرحلة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى بني مزار، حيث أودع العروسان المشرحة بدلًا من "عش الزوجية"، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق في هذا الحادث الذي رسم الصدمة والحزن العميق على وجوه عائلتي الضحايا وأهالي القرية.