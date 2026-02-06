إعلان

بالصور- فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:32 م 06/02/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (9)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (6)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (7)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (4)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (8)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (3)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (21)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (20)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (2)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (19)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (18)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (17)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (5)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (16)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (14)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (12)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (13)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (1)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (10)
  • عرض 21 صورة
    فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية لاجودة التابعة لمركز الفشن، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على 1144 مواطنًا في 7 تخصصات شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، وسط إجراءات وقائية مشددة. كما تم إجراء 285 تحليل دم وطفيليات، و6 حالات أشعة، و88 موجة فوق صوتية، إلى جانب فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لنحو 300 مواطن.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، مع متابعة الحمل وعلامات الخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية صحة بني سويف مركز الفشن الأمراض المعدية قافلة طبية بقرية لاجودة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟
علاقات

ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟
الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
"الأوقاف": منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان
أخبار مصر

"الأوقاف": منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان