بالصور- فحص 1144 مواطنًا في قافلة طبية بقرية لاجودة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية لاجودة التابعة لمركز الفشن، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف الطبي على 1144 مواطنًا في 7 تخصصات شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، وسط إجراءات وقائية مشددة. كما تم إجراء 285 تحليل دم وطفيليات، و6 حالات أشعة، و88 موجة فوق صوتية، إلى جانب فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لنحو 300 مواطن.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، مع متابعة الحمل وعلامات الخطر.