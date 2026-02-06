محافظ الشرقية يعلن إنجازات برنامج "مشروعك"

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تنفيذ 22 ألفًا و33 مشروعًا ضمن مبادرة برنامج «مشروعك» منذ انطلاقها عام 2015 وحتى 31 يناير 2026، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و647 مليونًا و858 ألف جنيه، ما أسهم في توفير 58 ألفًا و392 فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر، لما تمثله من دور حيوي في تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو التصنيع وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة، تنوع المشروعات التي جرى تنفيذها، والتي شملت مجالات متعددة، من بينها تجارة السيراميك والمفروشات، ومصانع الأعلاف والأسمدة العضوية والملابس، والصناعات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، ومصانع تعبئة الأرز، وحظائر المواشي، وتجارة الحبوب، وورش الموبيليا، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

واستعرض مدير البرنامج ترتيب مراكز المحافظة في تنفيذ المشروعات، حيث جاء مركز الزقازيق (حي أول وحي ثان) في المركز الأول بإجمالي 2,927 مشروعًا بقيمة 441 مليونًا و356 ألفًا و900 جنيه، يليه مركز ديرب نجم في المركز الثاني بعدد 2,734 مشروعًا بقيمة 438 مليونًا و88 ألفًا و935 جنيهًا، بينما حل مركز الحسينية في المركز الثالث بإجمالي 929 مشروعًا بقيمة 387 مليونًا و631 ألفًا و920 جنيهًا.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الشرقية بتقديم جميع التيسيرات اللازمة لتسهيل إجراءات منح القروض وتذليل العقبات أمام المتقدمين، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.