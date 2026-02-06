كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم إصدار تعليمات لمديري المديريات الإقليمية بترشيد استخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه سيتم قصر مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان وخطبة الجمعة فقط، ومنع تشغيلها أثناء إذاعة قرآن المغرب والفجر والصلوات المفروض وكذلك صلوات التراويح.

وأشار المصدر، إلى أنه فيما يخص مدة صلاة التراويح بالمساجد، فالأمر تحدده كل مديرية على أن يُنسق كل إمام مع رواد المسجد بالاتفاق على عدد الركعات الخاصة بالصلاة.

ونوه المصدر، إلى أنه تم خطة لصلاتي التراويح والعشاء بمساجد "سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والمسجد الكبير والعزيز الحكيم بالمقطم والعلي العظيم بألماظة"، على أن يتولى الإمامة كبار القراء ومتسابقي دولة التلاوة.