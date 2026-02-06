بالصور- افتتاح 4 مساجد جديدة ومتطورة بمراكز بني سويف

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)

افتتح رؤساء مراكز بني سويف وسمسطا والفشن وببا أربعة مساجد جديدة ومتطورة، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونًا و270 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لرفع كفاءة دور العبادة وعمارة بيوت الله.

وفي هذا السياق، افتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية بياض العرب شرق النيل، إنشاءً جديدًا على مساحة 385 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بالجهود الذاتية.

كما افتتح العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد "العتيق" بجزيرة ببا، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، على مساحة 470 مترًا مربعًا، وبتكلفة 7.1 ملايين جنيه.

وفي مركز الفشن، افتتح مدحت صلاح، رئيس المركز، مسجد "الملط" بقرية الفنت، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، بتكلفة 596 ألف جنيه،

كما افتتح اللواء أسامة يونس، رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد "الرحمن" بقرية القصبة التابعة لمجلس قروي الشنطور، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة ورفع كفاءة المبنى بالكامل، على مساحة 360 مترًا مربعًا، وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المساجد، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، بما يحقق رسالة المسجد الدينية والثقافية والمجتمعية.