إعلان

حبس ابن مدير مدرسة متهم بتوزيع مخدرات عبر "فيس بوك" بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:39 م 06/02/2026

حبس ابن مدير مدرسة متهم بتوزيع مخدرات عبر "فيس بوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة بندر الفيوم حبس شاب عمره 25 عامًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتوزيع المواد المخدرة على الشباب بمحافظة الفيوم.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، تفيد قيام "م. ث.م" - 25 عامًا - مقيم بمنطقة المسلة بتوزيع المواد المخدرة على الشباب من خلال صفحته على فيس بوك.

تم عرض المعلومات على اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، والذي وجه أجهزة البحث الجنائي بقسم شرطة الفيوم "أول" بمتابعة الشاب وضبطه سريعًا.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وضم كل من: المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، والنقيب عبد الوهاب أشرف الغندقلي، معاون المباحث، حيث تم ضبط الشاب، وهو ابن مدير مدرسة، وبحوزته 7 أكياس من مادة الاستروكس المصنع، وأكياس أخرى خام من نفس المخدر، ومبلغ 8 آلاف جنيه حصيلة البيع، وتليفون محمول ماركة "أوبو".

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروج المخدرات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الماسنجر، ثم يقوم بتحصيل ثمن المخدرات عبر فودافون كاش، قبل ترك المادة المخدرة في مكان محدد بالقرب من منزله، ليقوم المتعاطون باستلامها بعد التأكد من تحويل قيمة المخدرات.

جرى القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم، التي أصدرت قرار الحبس المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواد المخدرة الفيوم نيابة بندر الفيوم قسم شرطة الفيوم أول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)
أخبار المحافظات

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)
تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
أخبار المحافظات

تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
زووم

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان