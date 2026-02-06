حبس ابن مدير مدرسة متهم بتوزيع مخدرات عبر "فيس بوك" بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة بندر الفيوم حبس شاب عمره 25 عامًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتوزيع المواد المخدرة على الشباب بمحافظة الفيوم.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، تفيد قيام "م. ث.م" - 25 عامًا - مقيم بمنطقة المسلة بتوزيع المواد المخدرة على الشباب من خلال صفحته على فيس بوك.

تم عرض المعلومات على اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، والذي وجه أجهزة البحث الجنائي بقسم شرطة الفيوم "أول" بمتابعة الشاب وضبطه سريعًا.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وضم كل من: المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، والنقيب عبد الوهاب أشرف الغندقلي، معاون المباحث، حيث تم ضبط الشاب، وهو ابن مدير مدرسة، وبحوزته 7 أكياس من مادة الاستروكس المصنع، وأكياس أخرى خام من نفس المخدر، ومبلغ 8 آلاف جنيه حصيلة البيع، وتليفون محمول ماركة "أوبو".

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروج المخدرات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الماسنجر، ثم يقوم بتحصيل ثمن المخدرات عبر فودافون كاش، قبل ترك المادة المخدرة في مكان محدد بالقرب من منزله، ليقوم المتعاطون باستلامها بعد التأكد من تحويل قيمة المخدرات.

جرى القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم، التي أصدرت قرار الحبس المتقدم.