تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة

وصلت إلى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، نجل مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، وذلك في زيارة خاصة تهدف إلى قضاء عطلة شتوية والاستمتاع بروعة المعالم الأثرية المصرية.

وتأتي هذه الزيارة غير الرسمية عقب وصول الزوجين إلى القاهرة أمس، حيث استهلا جولتهما السياحية بزيارة منطقة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، قبل التوجه جنوباً إلى الأقصر للاستمتاع بدفء أجوائها خلال فصل الشتاء.

وأوضح مصدر بمنطقة آثار مصر العليا بالأقصر أن برنامج الزيارة يتضمن جولة موسعة في أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، تشمل زيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك في البر الشرقي، إلى جانب زيارة معبد الملكة حتشبسوت وعدد من مقابر وادي الملوك في البر الغربي، للتعرف على عظمة الحضارة الفرعونية التي تمتد جذورها لآلاف السنين.

وتعد الأقصر واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية التي تستقطب الزائرين من مختلف الدول، لما تضمه من كنوز أثرية فريدة ومقومات سياحية متميزة.