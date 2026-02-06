إعلان

"كان بيلعب بلوح التزلج".. مصرع طفل صدمته سيارة نقل بالفيوم

كتب : حسين فتحي

01:14 م 06/02/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه في حادث تصادم مروع بمدينة الفيوم، بعد أن صدمته سيارة نقل أثناء اللهو بالقرب من ديوان عام محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بمصرع "محمود أ ش"، تلميذ بالصف الثالث الإعدادي.

وتبين من التحريات التي قادها المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الطفل كان يلهو بلوح التزلج اليوم الجمعة، وأثناء مروره بجوار سيارة نقل كانت تسير بسرعة زائدة في منطقة دلة الحيوية اصطدم بها، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تتولى التحقيق في الواقعة.

