ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا

كتب : مصراوي

02:35 م 06/02/2026

تفجير مسجد في باكستان

مصراوي

قتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وأُصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار بمسجد خلال صلاة الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقًا للمسؤولين المحليين.

وأُعلن الطوارئ في مستشفيات المدينة بعد الانفجار الذي وقع في مسجد شيعي بمنطقة تارلاي بالعاصمة. وقال المتحدث باسم إدارة المنطقة على موقع إكس إن عدد المصابين وصل إلى 169.

ولم يتضح سبب الانفجار على الفور، إلا أن التقارير أشارت إلى احتمال تنفيذه بواسطة مهاجم انتحاري.

وأدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الحادث، معبرًا عن "حزن عميق".

وقال نائب مفوض إسلام أباد عرفان ميمون على موقع إكس إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 31، بينما أفاد مصدر شرطي لوكالة فرانس برس أن الأعداد "من المتوقع أن ترتفع أكثر".

وقال أحد مصوري فرانس برس إنه شاهد عشرات الأشخاص يصلون إلى المستشفى.

