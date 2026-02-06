ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
كتب : مصراوي
قتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وأُصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار بمسجد خلال صلاة الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقًا للمسؤولين المحليين.
وأُعلن الطوارئ في مستشفيات المدينة بعد الانفجار الذي وقع في مسجد شيعي بمنطقة تارلاي بالعاصمة. وقال المتحدث باسم إدارة المنطقة على موقع إكس إن عدد المصابين وصل إلى 169.
ولم يتضح سبب الانفجار على الفور، إلا أن التقارير أشارت إلى احتمال تنفيذه بواسطة مهاجم انتحاري.
وأدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الحادث، معبرًا عن "حزن عميق".
وقال نائب مفوض إسلام أباد عرفان ميمون على موقع إكس إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 31، بينما أفاد مصدر شرطي لوكالة فرانس برس أن الأعداد "من المتوقع أن ترتفع أكثر".
وقال أحد مصوري فرانس برس إنه شاهد عشرات الأشخاص يصلون إلى المستشفى.
🇵🇰🚨 Deadly explosion at a Shia mosque in Islamabad during Friday prayers; at least 31 killed and 169 injured. Police say investigations are ongoing and casualties may rise. 🕊️#Islamabad #Pakistan #BreakingNews #Explosion #Mosque #FridayPrayers #Security #TerrorAttack pic.twitter.com/II5wiVngvC— خبرنگار آزاد (@Af_Journalist) February 6, 2026