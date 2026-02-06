بني سويف تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني في 153 مدرسة

بني سويف - حمدي سليمان:

تنطلق، غدًا السبت، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 153 مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى محافظة بني سويف، بواقع 101 مدرسة ابتدائي، و45 مدرسة إعدادي، و7 مدارس ثانوي عام. على أن تنتظم الدراسة بعد غدٍ الأحد في أكثر من 2335 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، موزعة على الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة.

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس، وتحقيق الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع متابعة موقف الكتب الدراسية والتأكد من توافرها وانتظام صرفها، مشددة على ضرورة استلام الطلاب للكتب من اليوم الأول دون أي تأخير.

وشددت وكيل الوزارة على أهمية إجراء تحليل دقيق وشامل لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل مدرسة، لرصد نقاط القوة والضعف، وإعداد خطط علاجية مُلزمة يتم تنفيذها فور بدء الفصل الدراسي الثاني، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمعدلات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يسهم في تحسين النتائج ورفع كفاءة الأداء التعليمي.

واختتمت "الهواري" تصريحاتها بالتأكيد على أهمية المتابعة الميدانية اليومية، ومراقبة نسب حضور الطلاب، والتواصل المستمر مع المدارس، والالتزام بالحضور المنتظم، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مع تضافر جهود جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستوى من الأداء التعليمي والخدمي داخل المدارس.