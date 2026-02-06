جامعة الإسكندرية تستقبل خبيرًا دوليًا في جراحات المريء- صور

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الخبير الدولي الأستاذ الدكتور ين لي (Yin Li)، رئيس قسم جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام في بكين.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، والدكتور وائل حسانين، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور وليد أبو عرب، أستاذ جراحة الصدر بكلية الطب.

وأوضح "قنصوة" أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لاستقدام الخبراء الدوليين والأساتذة المتميزين في التخصصات الطبية النادرة، بهدف نقل الخبرات الدولية إلى الجامعة، وتدريب الكوادر الطبية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور ين لي مؤتمراً لجراحات المريء بالمناظير، لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث الخاصة بجراحات المريء وأحدث أساليب العلاج، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات تهدف إلى إثراء العملية التعليمية والبحث العلمي.

يُشار إلى أن الدكتور ين لي يجري أكثر من 1000 عملية جراحية سنويًا في قسم جراحة المريء بالصين، وله العديد من الأبحاث المنشورة دولياً، بالإضافة إلى براءات اختراع لتقنيات مبتكرة في جراحات أورام المريء.