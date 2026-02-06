إعلان

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لضبط العملية التعليمية بالترم الثاني

كتب : أحمد الجندي

01:41 م 06/02/2026

الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، عن تعليمات تنظيمية مشددة لكافة المدارس بمختلف المراحل، تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأكدت المديرية في بيان لها، الجمعة، أن الانضباط المدرسي يمثل الأساس الحقيقي لاستقرار العملية التعليمية وحماية الطلاب، مشددة على أن تطبيق التعليمات سيكون تحت متابعة دقيقة ومستدامة.

وتضمنت الإجراءات الرئيسية الأتي:

الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري لتعزيز قيم الولاء والانتماء.

تخصيص الدرس الأول للحديث عن تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار، ضمن احتفالات عيد الشرطة.

إحكام منظومة الإشراف اليومي داخل المدارس وتحميل كل مسؤول مهامه كاملة بوضوح.

التأكد من جاهزية المعلمين وتحضير المناهج والخطط الدراسية، مع الالتزام بجداول الحصص وانتظام العملية التعليمية.

متابعة دقيقة للغياب وتفعيل الأنشطة التربوية لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب.

سرعة تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.

تشديد إجراءات الأمن والانضباط، وغلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسي وعدم السماح بالدخول إلا وفق القواعد المنظمة.

تخصيص يوم أسبوعي ثابت لمقابلة أولياء الأمور لتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة.

استمرار الإشراف حتى مغادرة آخر طالب لضمان أمن وسلامة الطلاب.

وأكدت الدكتورة همت أبوكيلة أن الانضباط المدرسي ليس إجراءً مؤقتًا، بل ثقافة عمل، مشددة على أن المتابعة الميدانية المستمرة ستطبق بكل حزم لضمان تقديم خدمة تعليمية تليق بأبناء العاصمة.

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟
تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
"الأوقاف": منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان

