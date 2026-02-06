إقبال سياحي كثيف على سانت كاترين قبل انتهاء إجازة نصف العام (صور)

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الفرقان لحفظ وفهم القرآن الكريم، التي نظّمتها إدارة أبنوب التعليمية بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط.

وأتى ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الإقليم، دعمًا لحفّاظ كتاب الله وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية السمحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الفعاليات كل من: محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وفضيلة الشيخ دكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عبد الله، وكيل المديرية، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية، ودكتور أحمد حسانين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، إلى جانب قيادات تنفيذية وتعليمية وأولياء أمور الطلاب المكرّمين.

وانطلقت الفعاليات بأجواء روحانية بدأت بالسلام الوطني، أعقبته تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلتها كلمات ترحيبية شددت على دور المسابقة في تنشئة جيل واعٍ يحافظ على القيم والأخلاق.

وشملت المسابقة مستويات تنافسية متعددة: حفظ القرآن الكريم كاملًا، ثلاثة أرباعه، 20 جزءًا، ونصف القرآن، وذلك تحت إشراف نخبة من مشايخ وزارة الأوقاف.

هنّأ محافظ أسيوط الفائزين وأولياء أمورهم، مثمنًا جهود منظمي المسابقة، ومؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات ترسخ المنافسة الإيجابية بين الطلاب وتسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة. كما أشاد بدور الأسرة والمعلمين في دعم الأبناء وحثهم على حفظ كتاب الله.

وأثنى المحافظ على قرار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن إحياء كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية تعظيم أثر الحفظ عبر التدبر والعمل بتعاليم الإسلام الوسطية، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوك القويم في مختلف مناحي الحياة، معربًا عن اعتزازه بالتواجد بين كوكبة من حفّاظ القرآن الكريم.

ووجّه محافظ أسيوط بإطلاق سلسلة مسابقات قرآنية على مستوى المراكز والأحياء، لاختيار فرق ممثّلة عن كل مركز وحي، على أن تُجرى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة بمشاركة جميع المراكز والأحياء والمدن الجديدة. وتشمل المسابقات الحفظ والتفسير والتجويد، إلى جانب مسابقة "الحناجر الذهبية" في تلاوة القرآن الكريم، على غرار "دولة التلاوة"، لاكتشاف المواهب ودعمها وصقلها، تحت إشراف لجنة تحكيم من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار دعم الأنشطة والمسابقات التربوية والدينية، لافتًا إلى أن حفظ القرآن الكريم منهج حياة ينعكس على السلوك والتفوق العلمي للطلاب. كما استعرض وكيل وزارة الأوقاف فضل حفظ القرآن وأثر المسابقات في صقل المواهب الدينية وترسيخ القيم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم محافظ أسيوط وإهداؤه نسخة من المصحف الشريف تقديرًا لدعمه ورعايته لمسابقات حفظ القرآن، كما كُرّم وكيل وزارة الأوقاف.

واختُتمت الفعاليات بتكريم 38 طالبًا وطالبة من الفائزين، وتسليمهم مصاحف وهدايا مالية وشهادات تقدير، وسط أجواء من البهجة بين الحضور وأولياء الأمور.