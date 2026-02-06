بمناسبة عيد الشرطة ورمضان.. مساعدات عينية لأسر النزلاء والمفرج عنهم

احتفالية تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة وقرب حلول ش

تابعنا على

نظمت إدارة شرطه الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

الاحتفالية شهدت توزيع مساعدات عينية على أسر النزلاء والمفرج عنهم بما يسهم في الحفاظ علي هذه الأسر.

الاحتفالية في إطار حرص وزارة الداخلية علي تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تمتد الرعاية فيها لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم.