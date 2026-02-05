"محمود" عاش في جلباب أبيه.. حكاية شاب ضحى بالهندسة من أجل "فرشة اللبن"

شهد اللقاء الختامي للنسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، المقامة بمحافظة الوادي الجديد، تألقاً لافتاً لأبناء محافظة جنوب سيناء، الذين نجحوا في حصد مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية، وسط منافسات قوية بين شباب المحافظات الحدودية.

من جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن المحافظة شاركت ببعثة قوامها 150 لاعباً ولاعبة، مدعومين بجهاز فني وإداري على أعلى مستوى.

وأوضح "فتحي" في تصريحات اليوم، أن لاعبي المحافظة قدموا أداءً استثنائياً عكس حجم الاستعدادات، مكنهم من انتزاع مراكز أولى متقدمة في فعاليات البطولة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفعاليات، التي استمرت على مدار شهر كامل، شملت مسابقات متنوعة لشباب وفتيات 6 محافظات حدودية هي: (جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومرسى مطروح).

ويأتي هذا الحدث بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، ومديريتي التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومراكز الشباب والأندية، وتحت رعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأشار "فتحي" إلى أن تنظيم هذه الأولمبياد يأتي تجسيداً لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهارات الشباب في المحافظات الحدودية، واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي، مؤكداً أن "الجمهورية الجديدة" تضع الاستثمار في عصب الأمة وقوتها من الشباب على رأس أولوياتها.