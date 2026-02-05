تعليم القليوبية يُدشن منتدى وبرلمان الطفل المصري -صور

مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من دير الأنبا إبرام (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تدشين فعاليات تشكيل منتدى وبرلمان الطفل المصري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين النشء، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة، وإتاحة مساحة حرة للأطفال للتعبير عن آرائهم وأحلامهم، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل الجمهورية الجديدة.

جاءت الفعاليات برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأيمن عطية محافظ القليوبية، وجيهان مسعود السكرتير العام، وبتوجيهات ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، حيث انطلقت وسط أجواء ملهمة عكست اهتمام الدولة بدعم الطفل وبناء وعيه المجتمعي والسياسي منذ الصغر.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف رحاب جمعة أحمد، المنسق العام بمديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق المشترك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبجهود رحاب جلال، مسؤول الحماية بالمحافظة، لضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والمشاركة الطلابية.

وأكد ياسر محمود، خلال كلمته، أن المدرسة تُعد المصنع الأول لإعداد القادة، مشددًا على أهمية مثل هذه المبادرات في بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات الحوار والعمل الجماعي.

وشهدت الفعاليات حضورًا مميزًا من أعضاء اللجنة العليا للبرنامج، ضمت أحمد ذكي مدير إدارة بنها التعليمية، ومحمد مصطفى، إلى جانب نخبة من مدربي البرنامج، وهم طارق إبراهيم، وعماد عادل، وأمينة محمد.

وأشار محمود إلى أن خروج هذا المحفل بالمظهر المشرف لم يكن ليتحقق دون تضافر جهود فريق العمل، بمشاركة هنادي علي الله، وأحمد عادل، وطارق الشحات، وحبيبة طارق، الذين تولوا تنظيم الفعاليات وتوجيه طاقات الطلاب المشاركين من مختلف الإدارات التعليمية.

وأعرب الحضور عن إعجابهم الشديد بمستوى التنظيم، وبالعروض والفقرات التي قدمها الطلاب، والتي عكست مواهب واعدة ووعيًا سياسيًا واجتماعيًا لافتًا يفوق أعمارهم.

ويُعد برلمان طفل القليوبية منصة تعليمية وتربوية لغرس قيم الحوار والمشاركة وبناء الشخصية القيادية، حيث يتدرب الأطفال اليوم على الحوار والمسؤولية، ليكونوا قادة الغد في مسيرة بناء الوطن.