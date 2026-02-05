الصحة تدعم مستشفى الفرافرة بجهاز أشعة مقطعية

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، الموافقة على توريد جهاز الأشعة المقطعية (CT) إلى مستشفى الفرافرة، وذلك بناءً على تواصل وجهود معالي اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن موافقة وزارة الصحة والسكان جاءت نظرًا للحاجة الملحّة بمركز الفرافرة، في ظل كثرة الحوادث والحالات المرضية التي تتطلب إجراء أشعة مقطعية للتشخيص الدقيق، وما كان يترتب على عدم توافر الجهاز من تحويل حالات عديدة إلى مستشفيات خارج المركز، الأمر الذي شكّل عبئًا كبيرًا على المرضى وذويهم، وأثر على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأضافت أنه جرت الموافقة على توريد الجهاز خلال اجتماع قيادات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتاريخ 10 أغسطس 2025، حيث وجه بتوفير الجهاز عن طريق هيئة الشراء الموحد.

وأشار البيان، إلى أن توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الفرافرة يعد خطوة محورية نحو رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين سرعة ودقة التشخيص، وتقليل نسب التحويل، بما يسهم في تقديم خدمة صحية أفضل لأهالي مركز الفرافرة.