ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون

أكد خبراء وتجار في سوق الذهب لـ"مصراوي"، أن الإقبال المتزايد على شراء السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الحالية أحدث ضغوطًا غير مسبوقة على المعروض، ما دفع السوق إلى العمل بنظام الحجوزات المسبقة وقوائم انتظار تمتد لأسابيع، في ظل تحول واسع في سلوك المستهلكين نحو الادخار والاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتسبب الإقبال الشديد على الذهب في مصر مؤخرًا في ظهور حجوزات مسبقة وقوائم انتظار لشراء السبائك والعملات الذهبية، تمتد لفترات متفاوتة بحسب قدرات الشركات المنتجة، وسط نقص واضح في المعروض مقارنة بحجم الطلب.

الحجز يتم بسعر يوم التعاقد

أكد سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، وجود نقص حاد في السبائك الذهبية بالسوق المحلية، موضحًا أن تسليم السبائك للمستهلكين يتم حاليًا بنظام الحجز المسبق، حيث تتراوح مدة التسليم في المتوسط بين 10 و15 يومًا من تاريخ التعاقد.

وأضاف زكريا أن الحجز يتم بسعر يوم التعاقد، على أن يتم شراء الذهب في اليوم نفسه، بينما يتم التسليم في الموعد المحدد لاحقًا، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر التسليم يرجع إلى زيادة الطلب بشكل يفوق الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وأشار إلى أن مصانع إنتاج السبائك تعمل بأقصى طاقتها خلال الفترة الحالية، ومع ذلك لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى تحويل مدخراتهم النقدية إلى ذهب، عقب فك الشهادات الادخارية وسحب السيولة من البنوك.

ارتفاع الطلب وقلة المعروض

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن سوق السبائك الذهبية في مصر يشهد ضغوطًا متزايدة على جانب المعروض، نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى إطالة فترات تسليم السبائك لدى أغلب الشركات العاملة بالسوق.

وأوضح نجيب أن بعض شركات إنتاج السبائك كانت خلال الأشهر الماضية تُسلم الطلبات خلال فترة تصل إلى نحو 15 يومًا، إلا أن مدة التسليم ارتفعت حاليًا لتتراوح بين 15 و20 يومًا، وقد تمتد لفترات أطول لدى بعض الشركات، بحسب قدراتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن جميع شركات إنتاج السبائك تعاني من ضعف الإنتاج مقارنة بحجم الطلب، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في تغير سلوك المستهلكين، واتجاههم بشكل شبه كامل إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية، مقابل تراجع ملحوظ في الإقبال على المشغولات الذهبية.

وأضاف أن هذا التحول في أنماط الشراء فرض ضغوطًا إضافية على سوق السبائك، في ظل محدودية الطاقات الإنتاجية، موضحًا أن اضطراب الأسعار وسرعة تحركاتها يدفع بعض الشركات إلى عدم التوسع في الإنتاج بكميات كبيرة، والاكتفاء بإنتاج محدود يتماشى مع ظروف السوق الحالية.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا أن ارتفاع الطلب يمثل العامل الأساسي في أزمة تأخر تسليم السبائك، بينما تبقى تأثيرات الأسعار عاملًا ثانويًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تبرر التأخير بأسباب تشغيلية مختلفة، إلا أن جوهر الأزمة يرتبط بعدم التوازن بين العرض والطلب.

تحول جذري في خريطة الطلب

وفي وقت سابق، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب المصري شهد تحولًا جذريًا في طبيعة الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية إلى نحو 10% فقط من مستوياته السابقة، وفقًا لبيانات مصلحة الدمغة والموازين، مقابل طفرة غير مسبوقة في شراء السبائك والعملات الذهبية التي تضاعفت كمياتها بنحو 10 أضعاف، بعدما باتت تعد المخزن الأكثر أمانًا للقيمة لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار إلى أن حالة الترقب السائدة لموجات صعود جديدة أسهمت في تغيير خريطة الطلب وسلوكيات المتعاملين بالسوق.

