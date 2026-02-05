إعلان

محافظ المنيا يستعرض منظومة تقنين الاراضى وخطوات التقديم الإلكتروني -صور

كتب : جمال محمد

03:36 م 05/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إدارة أملاك الدولة بالمنيا ٣
  • عرض 4 صورة
    إدارة أملاك الدولة بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يتفقد إدارة أملاك الدولة

المنيا-جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على تحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوقها، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الدولة أتاحت منظومة إلكترونية متكاملة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتيسير إجراءات التقديم، وتحقيق الشفافية، وضمان سرعة فحص الطلبات، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأراضي، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية لتوعية المواطنين بخطوات التقديم الالكترونى عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة حيث تجاذب أطراف الحديث مع المواطنين المترددين على إدارة الأملاك والإجابة على استفساراتهم بشأن المنظومة وطريقة التقديم الجديدة .

ومن جانبه، أكد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا، على أهمية التزام المواطنين الراغبين في التقنين بالضوابط والقوانين المنظمة، واستيفاء المستندات المطلوبة بدقة، لضمان سرعة البت في الطلبات من قبل اللجان المختصة بجهات الولاية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية يُعد إجراءً مبدئيًا فقط، ولا يمثل موافقة نهائية على التقنين، حيث تخضع الطلبات للفحص والمعاينة والدراسة القانونية والفنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين أو المخالفين، وفقًا لأحكام القانون.

وفي السياق ذاته، استعرض محمود شعيب، مدير عام جهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، خطوات وآليات التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا بمعرفة صاحب الشأن شخصيًا، سواء كان فردًا أو شركة أو جمعية، مع سداد الرسوم المقررة واستيفاء أي مستندات إضافية تطلبها جهة الولاية.

وأضاف مدير جهاز أملاك الدولة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركات والجمعيات، والتوكيل الرسمي إن وجد، إلى جانب إقرارات بصحة البيانات والالتزام بسداد المستحقات المالية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وأن تكون الأرض داخل نطاق الولاية المختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي أو سبق تخصيصها.

كما أكد على استمرار جهاز أملاك الدولة في تقديم الدعم والإرشاد للمواطنين، ومتابعة الطلبات أولًا بأول، داعيًا واضعي اليد إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، تجنبًا لأي إجراءات قانونية، وبما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا منظومة تقنين الاراضى بالمنيا المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

