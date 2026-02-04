إعلان

الثأر يقود للجريمة.. إحالة أوراق متهمين للمفتي في قضية قتل شخص بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:26 م 04/02/2026

محكمة جنايات سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما شنقًا، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها، المتهمين فيها بقتل شخص بدائرة مركز شرطة المنشاة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقى مركز شرطة المنشاة بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود جثة بدائرة المركز.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن سبب الواقعة وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه، تطورت إلى قيام المتهمين بارتكاب الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت قرارها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات سوهاج مفتي الجمهورية جريمة قتل مركز شرطة المنشاة النيابة العامة خصومة ثأرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005
رياضة محلية

"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان