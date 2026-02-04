الثأر يقود للجريمة.. إحالة أوراق متهمين للمفتي في قضية قتل شخص بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما شنقًا، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها، المتهمين فيها بقتل شخص بدائرة مركز شرطة المنشاة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقى مركز شرطة المنشاة بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود جثة بدائرة المركز.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن سبب الواقعة وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه، تطورت إلى قيام المتهمين بارتكاب الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت قرارها المتقدم.