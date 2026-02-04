جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد اعتماد النتيجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خريطة وجدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد النتيجة من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بنسبة نجاح بلغت 77.5%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وفق جدول زمني محدد لكل إدارة تعليمية، حرصًا على تنظيم العمل ومنع التكدس.

أماكن وجدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جدول التظلمات جاء على النحو التالي:

الأحد والاثنين: إدارة بنها التعليمية

الثلاثاء: إدارتي طوخ وقها

الأربعاء: إدارة قليوب

الخميس: إدارتي القناطر الخيرية وكفر شكر

السبت: إدارة غرب شبرا الخيمة

الأحد: إدارة شرق شبرا الخيمة

الاثنين: إدارة شبين القناطر

الثلاثاء: إدارة الخانكة

الأربعاء: إدارتي الخصوص والعبور

الخميس: تخلفات

رسوم وإجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة التعليم أنه تم الاتفاق على سداد رسوم التظلمات من خلال مكاتب البريد، لمنع الزحام والتكدس، بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة، على أن يتوجه الطالب بعد السداد إلى الكنترول لتحديد موعد يوم الاطلاع، مؤكدًا أن نظام السداد بالبريد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الانضباط.

وأكد وكيل الوزارة أنه عقب تقديم طلب التظلم، يتم إخطار الطالب وولي الأمر بموعد الحضور للاطلاع على أوراق الإجابة.

وأشار إلى أن الاطلاع يتم بمقر لجنة التظلمات بمدرسة 25 يناير بمدينة بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع ضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب.

وأضاف وكيل وزارة التعليم أنه عقب الاطلاع على ورقة الإجابة، يقوم ولي الأمر بكتابة تقرير بملاحظاته، مع التشديد على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجنة التظلمات.

وأوضح أن نتيجة التظلم، في حال أحقية الطالب في تعديل الدرجات، يتم إرسالها إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يتم تعديل الدرجات المستحقة فقط وفقًا للقواعد المنظمة.