القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انطلقت اختبارات مسابقة "قرآن تتلوه الملائكة" لذوي الهمم بالقليوبية، التي تنظمها جامعة بنها بالتعاون مع محافظة القليوبية وهيئة الشبان العالمية، برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والأستاذ مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

وتهدف المسابقة إلى إبراز قدرات ذوي الهمم في حفظ كتاب الله الكريم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية.

وشهدت الفعاليات متابعة الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة بجامعة بنها، والأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وشملت الاختبارات أربعة مستويات هي: القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن، وثلاثة أرباع القرآن، وربع القرآن، وتم تقييم المتسابقين عبر لجان متخصصة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لضمان النزاهة والدقة.

وشارك في المسابقة 81 متسابقًا، حيث بلغ عددهم في المستوى الأول 22، وفي المستوى الثاني 18، وفي المستوى الثالث 14، وفي المستوى الرابع 27.

وخصصت الجوائز بإجمالي 300 ألف جنيه، بواقع 150 ألف جنيه مقدمة من جامعة بنها، و150 ألف جنيه من هيئة الشبان العالمية، على أن توزع على الأوائل بكل مستوى وفق قرارات اللجنة المنظمة.

وشهدت المسابقة منافسات قوية وسط اهتمام كبير من أولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بمبادرة المحافظة التي أولت ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، مطالبين بتكرار المسابقة سنويًا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص المتكافئة لذوي الهمم، حيث تنافس المشاركون في أجواء روحانية تؤكد أن القرآن الكريم رسالة رحمة وهداية، وأن أصحاب الهمم شركاء فاعلون في نشر رسالته وإعلاء قيمته.