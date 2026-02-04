أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالدور الذي لعبته القاهرة في تجاوز التحديات خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق الإقليمي في هذا الملف الإنساني.

وأكد "أردوغان"، خلال منتدى الأعمال المصري التركي، بحضور الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، أهمية التعاون التركي المصري في مشروعات إعادة إعمار غزة، موضحًا أن تكامل التكنولوجيا والمعايير التركية مع الخبرات التنفيذية المصرية من شأنه إنجاز مشروعات ضخمة في أفريقيا وآسيا.

وشدد على الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والتعدين، وتشغيل المطارات، والنقل البحري، بما في ذلك إعادة تشغيل سفن نقل البضائع "الرورو".

وأشار الرئيس التركي إلى النجاحات التي حققتها بلاده في القطاع الصحي، موضحًا أنه تم إنشاء 27 مجمعًا صحيًا في المحافظات التركية معربًا عن استعداد أنقرة لتبادل الخبرات مع مصر والاستفادة المتبادلة في هذا المجال الحيوي.

ولفت أردوغان إلى أن تطبيق مصر لنظام التأشيرة عند الوصول أسهم في زيادة أعداد الوفود التجارية والسياح القادمين من تركيا، متوقعًا استمرار هذا النمو بوتيرة متسارعة.

وأشاد باهتمام السياح الأتراك بتاريخ مصر وثقافتها، داعيًا مجتمع الأعمال في البلدين إلى استغلال الفرص التجارية الجديدة ودعم هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل